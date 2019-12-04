عاجل.. الكشف عن مفاجأة خبأها شعبان عبد الرحيم للجمهور قبل وفاته





كشف الشاعر الغنائي إسلام خليل، المقرب من المطرب شعبان عبد الرحيم، أن الراحل كان قد انتهى بالفعل من تسجيل أغنية وهو يجلس على كرسي متحرك وذلك قبل وفاته بـ 4 أيام فقط.





وأشار في تصريحات إعلامية أنه تفاجأ بنبأ وفاة عبد الرحيم، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من نجل الراحل.





وأكد أنه دخل في حالة انهيار لحظة تلقيه النبأ، مشيرًا إلى أنه سيؤدي العمرة عن الراحل حيث يتواجد الآن في المملكة العربية السعودية.





وفاة شعبان عبد الرحيم

رحل المطرب الشعبي الشهير، أمس الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.





ولفظ شعبان عبد الرحيم أنفاسه الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري، بعد تدهورت حالته الصحية فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه إلا أن توقفت عضلة القلب وتوفي في الحال.





وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين تابع حالة شعبان عبد الرحيم الصحية حال وصوله للمستشفى فجر اليوم وحتى وفاته



