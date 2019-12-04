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أحمد موسى يرد بقوة على شماتة جماعة الإخوان في وفاة شعبان عبد الرحيم (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
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شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
داليا الحسين
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نعى الإعلامي أحمد موسى، الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 62 عاما.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "خالص العزاء لأسرة شعبان عبدالرحيم، ومحبيه"، مشيرا إلى أن الفنان الراحل كان فنانا وطنيا غنى لمصر والقوات المسلحة.

وأضاف: "جماعة الإخوان وإسرائيل شمتوا في وفاة المطرب الشعبي؛ لأنه غنى بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى"، لافتا إلى أن الإخوان وإسرائيل وجهان لعملة واحدة".

يذكر أن جماعة الإخوان شمتت في موت شعبان عبدالرحيم، وقالت آيات عرابي شامتة في موته بسبب أغنيته الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث غنى شعبان أغنية بنحب السيسى الذى وضح فيها تفويض الشعب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورفض الفوضى والإرهاب ودعم الجيش وابطاله.
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الكلمات المفتاحية

وفاة شعبان عبد الرحيم الطرب الشعبى الاعلامي أحمد موسى

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