اتحاد الصناعات: هناك سباق تكنولوجي عالمي.. ومصر تسعى للتحول الرقمي

قال الدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن هناك سباق تكنولوجي عالمي، لافتًا إلى أن كل الدول تسعى لإحداث نقلة لمستوى آخر عن طريق التكنولوجيا.



وأضاف "خليف"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء، أن مصر كان مركزها متأخرًا من حيث التكنولوجيا، أما الآن فقد قفزت في مؤشر التنافسية العالمية قفزة جيدة، معلقًا: "طموحنا إننا نكون ضمن أول 30 دولة في العالم من الناحية التكنولوجية".



وأوضح أن التحول الرقمي يعني تقديم خدمات جديدة بطريقة سهلة تقلل التكلفة والوقت، لافتًا إلى أنه سيتم استبدال العنصر اليدوي بعنصر آخر في التحول الرقمي.

