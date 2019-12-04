تنسيقة الأحزاب: مصر أمام استحقاقات متتالية خلال الفترة المقبلة

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية الأحزاب، إن مصر أمام استحقاقات متتالية خلال الفترة المقبلة، المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب والإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيقدم الكثير للحياة السياسية والحزبية بمصر بالإضافة إلى الاستقرار الخاص بالدولة المصرية باعتباره حجر الزاوية في صناعة التشريع.



وأضاف "مقلد"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ سيكون مكملًا لمجلس النواب، وستكون له صلاحيات واختصاصات وَفقًا للدستور وسيؤخذ برأيه وجوبيًّا في التعديلات الدستورية والمعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الحوار يدور حول كيفية صناعة نظام انتخابي قادر على جلب كفاءات ضخمة سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب لتمثيل الشعب والدولة المصرية بالخارج والداخل.



وأوضح عضو تنسيقية الأحزاب، أن تعظيم دور القائمة المغلقة في انتخابات مجلس الشيوخ بدلًا من نظام الانتخابات الفردي سيسمح بجلب كفاءات وكوادر للمجلس؛ ليقوم بدوره في الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة.

