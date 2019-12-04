مبروك عطية: في هذه الحالة لا يحاسب المنتحر على فعله



وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يُصلى على المنتحر ظنًا من المصليين أن المنتحر كان يعتقد خطئًا أن الانتحار حلال، معقبا: "بنتعامل بحسن الظن مع المنتحر".



وأَضاف أن المنتحر آثم ومرتكب لكبيرة، كأنه قتل شخص آخر، ولكن لا نحكم بتكفيره، منوهًا بأن الحالة التي لا يحاسب فيها المنتحر عندما يكون فاقد عقله تماما، مثل المجنون، وذلك لأن الله –سبحانه وتعالى- ربط التكليف بالعقل.



قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن المنتحر ليس بكافر، مستدلا أن المنتحر يصلى عليه، ومن يصلي على متوفى يدعو له أن يرحمه الله، بينما الكافر لا يصلى عليه، ولا يدفن بمقابر المسلمين.