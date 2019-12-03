نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

عمرو سعد، نبيل الحلفاوي، وفردوس عبد الحميد.



وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد شيع جثمان زوجته السيدة الراحلة سلوى الرافعب، الجمعة الماضية، من مسجد "النور" بالعباسية، ولم يحضر سوى الأهل والأصدقاء، ودفنت في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



جدير بالذكر أن الراحلة زوجة عبد الرحمن أبو زهرة، قد توفيت ورحلت عن عالمنا، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، ونشر الفنان مفيد عاشور كلمات مؤثرة عن الراحلة، لأنه زوج ابنتها، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، في زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الرحمن الرحيم، بطريق صالح سالم، ومنهم