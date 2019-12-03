Advertisements
Advertisements
Advertisements

نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:25 م
Advertisements
نبيل الحلفاوي في عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي في عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
لمياء علي ــ تصوير بلال أحمد
Advertisements
حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، في زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الرحمن الرحيم، بطريق صالح سالم، ومنهم عمرو سعد، نبيل الحلفاوي، وفردوس عبد الحميد.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد شيع جثمان زوجته السيدة الراحلة سلوى الرافعب، الجمعة الماضية، من مسجد "النور" بالعباسية، ولم يحضر سوى الأهل والأصدقاء، ودفنت في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن الراحلة زوجة عبد الرحمن أبو زهرة، قد توفيت ورحلت عن عالمنا،  فى الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، ونشر  الفنان مفيد عاشور كلمات مؤثرة عن  الراحلة، لأنه زوج ابنتها، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
نبيل الحلفاوي وفردوس عبد الحميد وعمرو سعد يقدمون واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن أبو زهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فن عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة عبد الرحمن أبو زهرة رحيل زوجة عبد الرحمن أبو زهرة أخبار الفن

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ ساعتين و 55 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 13 ساعة

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: ميسي يوجه رسالة قوية إلى رونالدو ونجم برشلونة ينتقل إلى مدريد وصدمة كبرى بسبب كوتينيو

منذ ساعة و نصف

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في الهلال قبل كأس العالم للأندية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)

نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)

عاجل.. وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

تعرف على موعد عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد وفاة زوجته (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status