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الرئيس الكيني: القوات ستبقى جزءًا من بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال وتغادر البلاد عندما تكون آمنة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:22 م
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الرئيس الكيني أوهورو كينياتا
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا
ترجمة - منة الشريف
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قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، إن قواته ستبقى جزءًا من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتغادر البلاد عندما تكون آمنة ومستقرة.

كما جاء بيان الرئيس في وقت تواجه فيه القوات الكينية العداء في أجزاء من الصومال لدعمها لإدارة جوبالاند، التي رفضت الحكومة الصومالية الاعتراف بها.

واتفقت كينيا والصومال هذا الشهر على تطبيع العلاقات بعد أشهر من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، والتي كانت بينهما خلافات حول العديد من القضايا، بما في ذلك انتخابات الجبالاند المتنازع عليها.

كما كانت كينيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة، التي تعترف بنتيجة المسابقة التي أعيد فيها انتخاب أحمد مادوبي لمدة أربع سنوات أخرى، تخطط الحكومة الصومالية لإجراء انتخابات أخرى لولاية جوبالاند الإقليمية، كما يعتبر جورج موسامالي، هو مدير مركز إدارة المخاطر في أفريقيا.

وقال: ما يحدث حقًا هو أن الحكومة الصومالية تسحب عضلاتها، وتبين جيدًا أننا لا نتعرف على الحكومة في جوبالاند، وهذا على علم بقرار منع نائب رئيس جوبالاند من الوصول إلى الصومال، وهذا أمر ساخن في أعقاب إبعاد الكينيين الآن من أرض جيدو إلى مناطق عمليات أخرى، ما يجلب قوة إثيوبيا الأكثر ودية.

كما أرسلت كينيا قواتها إلى الصومال في عام 2011؛ لدفع حركة الشباب وحماية حدودها من الهجمات الإرهابية للجماعة، وبعد أشهر، انضمت كينيا إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المعروفة باسم أميسوم.

كما قال الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، يوم الخميس الماضي، إن بلاده ستزور الصومال لفترة أطول، مضيفاً "كما ذكرت من قبل، ستستمر قواتنا في أن تكون جزءًا من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى أن يتحقق هدفنا".

وتعتبر، كينيا لها قوات في منطقتي جوبا ووسط جوبا السفلى والوسطى اللتين تتقاسمان الحدود مع كينيا.

وفي تصريحات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال جيمس سوان، ممثل الأمم المتحدة في الصومال، إن الخلاف في استطلاعات الرأي في أغسطس في جوبالاند يشكل خطر العنف وانقسام العشائر والتدخل الخارجي. دعا سوان القادة إلى معالجة القضايا من خلال الحوار، والحل الوسط، والبراغماتية.

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الكلمات المفتاحية

كينيا الصومال الاتحاد الأفريقي

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