Advertisements
Advertisements
Advertisements

باسم نبيل: رسائل "السيسي" أثناء افتتاح مدينة دمياط للأثاث تمحورت حول إمكانية تحويل الحلم لحقيقة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:19 م
Advertisements
باسم نبيل
باسم نبيل
كساب أحمد
Advertisements
قال باسم نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه للشعب عدة رسائل أثناء افتتاح مدينة دمياط الجديدة، وأهم هذه الرسائل تتمحور حول إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقية.

وتابع "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن مدينة دمياط للأثاث تمكنت من تحقيق الهدف السنوي في البيع خلال 7 أشهر فقط، لافنَا إلى أن كافة الإمكانيات لنجاح المدينة متوفرة على أرض الوقاع، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لكى نرتقى بصناعة الأثاث في مصر.

ولفت إلى أن صناعة الأثاث قديمة وعريقة، وتسعى مصر للمنافسة العالمية في هذه الصناعة، من خلال التطوير، وتقدم منتج عصري يناسب هذا العصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر زيارة الرئيس السيسي لدمياط دمياط باسم نبيل الرئيس السيسي اخبار اثاث دمياط اثاث

أخبار تهمك

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 6 ساعات

«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 13 ساعة

نشرة أخبار برشلونة اليوم: ميسي يوجه رسالة قوية إلى رونالدو ونجم برشلونة ينتقل إلى مدريد وصدمة كبرى بسبب كوتينيو

منذ أقل من ساعة

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ أقل من ساعتين

ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعتين

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين شركة مدينة الأثاث بدمياط و"الإنتاج الحربي" لإقامة مجمع تجاري

قائد الجيش الثاني الميدانى يتفقد مدينة أثاث دمياط (صور)

رئيس دمياط للأثاث: المدينة تساهم في خلق 100 ألف فرص عمل

الحلم يتحقق.. إنجازات الرئيس في مدينة الأثاث "25 ألف فرصة عمل.. وتصدير بمليار دولار"

العمال عن مدينة دمياط الجديدة: "فتحت باب رزق.. ونشكر الرئيس" (فيديو)

ياسر العوضي: مدينة دمياط للأثاث ستحافظ على تاريخ الصناعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

09:33 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status