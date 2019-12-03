باسم نبيل: رسائل "السيسي" أثناء افتتاح مدينة دمياط للأثاث تمحورت حول إمكانية تحويل الحلم لحقيقة

قال باسم نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه للشعب عدة رسائل أثناء افتتاح مدينة دمياط الجديدة، وأهم هذه الرسائل تتمحور حول إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقية.



وتابع "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن مدينة دمياط للأثاث تمكنت من تحقيق الهدف السنوي في البيع خلال 7 أشهر فقط، لافنَا إلى أن كافة الإمكانيات لنجاح المدينة متوفرة على أرض الوقاع، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لكى نرتقى بصناعة الأثاث في مصر.



ولفت إلى أن صناعة الأثاث قديمة وعريقة، وتسعى مصر للمنافسة العالمية في هذه الصناعة، من خلال التطوير، وتقدم منتج عصري يناسب هذا العصر.

