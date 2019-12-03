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وكالة الأنباء السعودية تدشن حساباً اقتصادياً بمناسبة استضافة "قمة العشرين"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:06 م
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علم السعودية
علم السعودية
الفجر السعودي
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دشنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، حسابها الاقتصادي الجديد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ لمتابعة التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي، بما يحقق رؤية المملكة 2030، ويعزز وصول رسالة المملكة إلى العالم.

هذا ويهتم حساب "واس" الاقتصادي، ببرامج رؤية المملكة 2030 وقمة مجموعة العشرين "G20" والفعاليات الاقتصادية المحلية والعالمية والأسواق العالمية، ويهدف إلى إثراء المحتوى الإخباري في "واس" بالمواد الاقتصادية، التي تلبي اهتمامات المتلقين وتجعلهم متابعين للشأن السعودي على مدار الساعة، وتصنع مجالًا جديدًا من التفاعل مع الرسالة الإعلامية.

ويعمل الحساب على تقديم المعلومات الدقيقة، وفق آلية إخبارية منظمة تكفل صناعة محتوى احترافي يليق بما وصل إليه الإعلام السعودي من تطور في ظل رعاية واهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وبمتابعة رئيس وكالة الأنباء السعودية "واس" الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين.

ويعزز حساب "واس" الاقتصادي حضور وكالة الأنباء السعودية في المشهد الإعلامي بشكل يُسهم في نقل منجزات الوطن إلى العالم ووضع المتابع محل الأحداث الاقتصادية والوطنية، أولاً بأول في وقت بات فيه الإعلام من أهم الوسائل القادرة على إيجاد مناخ إيجابي كبير يسهم في تنمية المجتمع، وتعزيز مشاركته في مختلف الجوانب المتعلقة بحياته اليومية مع قدرته على إبراز المكونات الحيوية المتمثلة في الإبداع والفكر، وإظهار الإنجازات الوطنية، التي تشهدها المملكة.

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الكلمات المفتاحية

وكالة الأنباء السعودية وكالة الأنباء محمد بن سلمان قمة العشرين السعودية

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