اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في البحرين
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار البحريني و الدولار الأمريكي.
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.25 دينار، والذهب "عيار21"، 15.46 دينار، وسعر "عيار 24" 17.67 دينار.
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 8.83 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البحرين في الأيام السابقة في السوق البحرين .
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار بحريني
|
عيار الذهب
|
46.86
|
17.67
|
اسعار الذهب عيار 24
|
42.96
|
16.20
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.01
|
15.46
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.15
|
13.25
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.34
|
10.31
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.43
|
8.83
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.457
|
549.53
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.04
|
123.69
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.862
|
17.670
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
19 نوفمبر
|
8.32
|
10.70
|
15.58
|
17.81
|
18 نوفمبر
|
8.33
|
10.71
|
15.58
|
17.81
|
17 نوفمبر
|
8.36
|
10.75
|
15.56
|
17.79
|
16 نوفمبر
|
8.49
|
10.92
|
15.62
|
17.85
|
15 نوفمبر
|
8.45
|
10.87
|
15.53
|
17.75