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والد الشهيد محمد الدرة: لن ننسى تضحيات مصر دفاعا عن فلسطين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:03 م
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الشهيد محمد الدرة
الشهيد محمد الدرة
أمنية فوزي
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علق جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، على وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، الذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 62 عامًا، قائلًا: "بترحم على روحه وروح كل إخوانا في الشعب المصري، وكل الشهداء".

وتابع "الدرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "لا ننسى مصر وتضحيات الشعب المصري ووقوفه دائمًا بجانب القضية الفلسطينية عبر التاريخ، ووقوفه حتى الآن بجانب فلسطين".

كما علق والد الشهيد، على أغنية شعبان عبد الرحيم لـ محمد الدرة، قائلًا: "فخر ليا ولكل الشعب الفلسطيني، وأغنيته عندما قال أنا أكره إسرائيل جعلت الكيان الصهيوني يثور".
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الكلمات المفتاحية

وفاة شعبان عبد الرحيم القضية الفلسطينية الفنان شعبان عبد الرحيم الشهيد محمد الدرة أنا أكره إسرائيل

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