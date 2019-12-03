أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: تفاصيل عقد كارتيرون.. وكواليس خناقة مرتضي مع لاعبي الزمالك.. وآخر تطورات أزمة النقاز

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر العديد من الأحداث والأخبار الجديدة التي حدثت داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون وتوقيع عقد رعاية جديد وحدوث تطورات جديدة في أزمة النقاز وغيرها من الأنباء الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

أعلن نادي الزمالك أمس الإثنين رسميا تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الفريق خلال الفترة القادم خلفا للصربي ميتشو مدرب الفريق الذي تم إقالته.

وتعاقد نادي الزمالك مع كارتيرون لمدة موسمين قادمين مقابل 100 ألف دولار كراتب شهري بالإضافة إلى وجود مدرب أجنبي أخر معه.





تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

جاءت كواليس الاجتماع بين رئيس النادي واللاعبين مثيرة حيث عاتب مرتضى منصور نجوم اللاعبين بأسلوب عنيف بسبب الحديث عن مستحقاتهم المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وجاء رد اللاعبين على رئيس الزمالك: "نحن لم نحصل على مستحقاتنا منذ 3 أشهر"، ليرد عليهم مرتضى: "أنتم مش رجالة وفيه لاعيبة منكم بتهرب من الماتشات".

وأثناء الحديث بين الطرفين، لم يعجب كلام رئيس الزمالك عدد من اللاعبين وحاولوا أن يتسللوا من الاجتماع لينفعل مرتضى ويأمر رجال الأمن بإغلاق بوابات النادي.

وتدخل الوسطاء في الجلسة لحل الأزمة، حيث قام مرتضى بعقد جلسة من نجوم الزمالك الكبار ووعدهم بحل أزمة المستحقات خلال 48 ساعة بشرط عدم الخروج للإعلام والتحدث عن هذا الأمر، كما توعد رئيس الزمالك حمدي النقاز ليأتي رد اللاعبين بأنه يمكنهم التدخل وحل الأزمة.





النقاز يرفض الصلح مع الزمالك

قام التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك بإعلان فسخ تعاقده مع الفريق منذ يومين بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وحاول مسئولو نادي الزمالك التواصل مع النقاز خلال الساعات القليلة الماضية لمحاولة حل الأزمة ولكن اللاعب رفض جميع محاولات الصلح مع النادي مؤكدا على أنه لن يعود مرة أخرى.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على ميتشو مدرب الزمالك السابق قدرها 50 ألف جنيه بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي لمباراة إنبي.

كما قررت لجنة المسابقات إيقاف الثنائي محمد عواد ومحمود علاء لاعبا نادي الزمالك بسبب حصولهم على الإنذار الثالث لهم خلال مباراة إنبي.





الونش يغيب عن الزمالك لفترة طويلة

تعرض محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك إلى إصابة قوية خلال مباراة الفريق ضد نادي مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مصدر خاص أن الونش يعاني من مزق في العضلة الخلفية وسيغيب على أثرها لمدة لا تقل عن شهر.

موقف ليندمان من العمل مع كارتيرون في الزمالك

وكشف الهولندي مايكل ليندمان مدرب الأحمال أن باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك الحالي قد تواصل معه وأبلغه أنه تولى مهمة تدريب الفريق الأبيض ومن الممكن أن يحتاج له في الجهاز.

وأكد ليندمان أنه لا يمانع في العمل مع كارتيرون في الزمالك ولكنه ينتظر حتى يرى تطورات الأمور.





أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز

استقر مسئولو نادي الزمالك على الرد على الشكوى التي تقدم بها التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق خلال الساعات الماضبة وفسخ تعاقده مع النادي.

وجاء الملف الذي جهزه نادي الزمالك بحصول اللاعب على 75% من إجمالي مستحقاته في الفترة الأخيرة بما يصل إلى 7 ملايين جنيه وتبقي 3 ملايين جنيه فقط، بما يعني عدم التأخر في منحه الأقساط الخاصة بتعاقده مع الفريق.

في الوقت الذي لجأت فيه الإدارة إلى نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين والذي تقدم بشكوى في وقت سابق ضد النقاز لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وأكدوا فيها أن الزمالك تحمل قيمة مستحقات الوكيل من خزينة النادي بما يعني عدم أحقية اللاعب في المطالبة برواتبه المتأخرة من الأساس خاصة أن الزمالك فعل ذلك حتى لا يتم إيقاف النقاز.

واشترط اللاعب الحصول على قيمة مستحقاته كاملة مقابل التراجع عن شكواه والعودة من جديد لصفوف نادي الزمالك بعدما حاول مسئولو النادي التواصل معه هاتفيًا والوصول إلى صيغة اتفاق.





قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة نادي الشرقية غدا الأربعاء في كأس مصر كالآتي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حازم إمام - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - - محمد عنتر - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم .

خط الهجوم: عمر السعيد .



