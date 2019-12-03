موعد مباراة Liverpool vs everton في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب " آنفيلد" مباراة Liverpool vs everton (ديربي الميرسيسايد)، غدًا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الأإنجليزي الممتاز "البريميرلييج" لموسم 2019-2020.





موعد مباراة Liverpool vs everton في الدوري الإنجليزي

وستُقام مباراة Liverpool vs everton في الدوري الإنجليزي غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت السعودية، والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت دبي وأبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة Liverpool vs everton في الدوري الإنجليزي

وستُذاع مباراة Liverpool vs everton في الدوري الإنجليزي حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 2، ويدير اللقاء تحكيميًا مايك دين.





التشكيل المتوقع لمباراة Liverpool vs everton في الدوري الإنجليزي





ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته أمام إيفرتون بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكس أوكسليد-تشامبرلين - جيورجينهو فاينالدوم - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.





وحقق ليفربول فوزًا صعبًا في الجولة الماضية على حساب فريق برايتون بنتيجة 2-1، حيث ارتبك الفريق في العشر دقائق الأخيرة بسبب طرد الحارس أليسون بيكر، ويسعى الريدز في تحقيق الفوز غدًا أمام إيفرتون لمواصلة نغمة الانتصارات والانفراد أكثر بصدارة الدوري.



