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"بلومبرج": توقيع مذكرتا السراج وأردوغان يعقد أزمة ليبيا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:19 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكدت وكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، أن توقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية يعقد الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الليبية.


وأشارت الوكالة إلى أن "مذكرتي التفاهم أثارتا غضب دول الجوار التي اعتبرتها محاولة تركية وقحة للهيمنة على مياه البحر المتوسط الغنية بالغاز".

وقال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في مقابلة مع بلومبرج عبر الهاتف، إن "الاتهامات التي تمخضت عن مذكرتي التفاهم الذي استُكمل في إسطنبول الأسبوع الماضي تهدد اجتماع 10 ديسمبر/كانون الأول والذي سيعقد في برلين بين أطراف النزاع".

ولفت إلى أن "الاجتماع كان يفترض أن يمهد الطريق لعقد قمة سلام كاملة في أوائل يناير/كانون الثاني".

وأشار سلامة إلى أن "اليونان ومصر وجهتا انتقادات واسعة للاتفاق، لكن استمرار الوساطة قد يساعد في حل الخلافات".

في المقابل، رفض أردوغان، الثلاثاء، النقاش بشأن المذكرتين، وقال إن "أي محاولة للقيام بذلك سيعتبرها تعديا على حقوق بلاده".

وقال مسؤول لبلومبرج، طلب عدم ذكر اسمه، إن "حكومة الوفاق الوطني وقعت الاتفاق مع تركيا، للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية".

وتعد تركيا الداعم العسكري الرئيسي لحكومة السراج ومليشياتها، التي تحارب الجيش الوطني الليبي، حيث تمدها بالطائرات المسلحة بدون طيار والمركبات المدرعة والأسلحة.

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وكالة بلومبرج مذكرة ليبيا فائز السراج توقيع اتفاق أزمة أردوغان

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