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"العمل" تعلن إلغاء النطاق الأصفر في برنامج نطاقات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:26 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، عن قرارًا وزاريًا، يقضي "بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)".

وجاء في حيثيات القرار ما نصه (نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر)، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/6/1441هـــ.

ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى، بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

ويذكر أن النطاقين الأصفر والأحمر مخصصين للمنشآت، التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وتعرف بالنطاقات غير الآمنة ولاتقدم لهما كامل خدمات الوزارة؛ حيث تقتصر خدمات الوزارة على المنشآت، التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية، ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380هـ، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436هـ.

بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء"، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.

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الكلمات المفتاحية

وزارة العمل نطاقات برنامج المملكة العمل السعودية

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