"ببجامة".. بوسي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة المصرية بوسي، مجموعة جديدة من الصور لها، على حسابها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور مرتدية "بيجامة ستان باللون البيج والأسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وابرز أنوثتها بساعة وشنطة باللون الأسود".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور بوسي، حيث حازت الصور على إعجاب الفين ومتين ".



وجدير بالذكر أن بوسي، تستعد لعرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "الديفا"، الذي تدور أحداثه في إطار برنامج لاكتشاف المواهب وفنانين اختفوا من الساحة الفنية واقتصرت شهرتهم على السوشيال ميديا، ويشارك في البطولة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إلي جانب عدد من فنانين العرب، ومقرر عرض المسلسل على الموقع الإلكتروني الشهير "شاهد نت".