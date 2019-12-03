Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ببجامة".. بوسي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:31 م
Advertisements
بوسيي
بوسيي
رشا عادل
Advertisements
نشرت الفنانة المصرية بوسي، مجموعة جديدة من الصور لها، على حسابها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور مرتدية "بيجامة ستان باللون البيج والأسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وابرز أنوثتها بساعة وشنطة باللون الأسود".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور بوسي، حيث حازت الصور على إعجاب الفين ومتين ".

وجدير بالذكر أن بوسي، تستعد لعرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "الديفا"، الذي تدور أحداثه في إطار برنامج لاكتشاف المواهب وفنانين اختفوا من الساحة الفنية واقتصرت شهرتهم على السوشيال ميديا، ويشارك في البطولة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إلي جانب عدد من فنانين العرب، ومقرر عرض المسلسل على الموقع الإلكتروني الشهير "شاهد نت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن ميديا مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 5 ساعات

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى رونالدو بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 12 ساعة

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي ON SPORT «هدف رمضان صبحي»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«قنوات مفتوحة» تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Mohamed Salah

منذ أقل من ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

منذ ساعة و 26 دقيقة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ أقل من ساعة

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ ساعة الا ربع

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

شاهد.. سيرين عبد النور بإطلالة حمراء في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. ساندي تشعل "إنستجرام" برفقة رانيا يوسف

بفستان قصير.. رانيا منصور تشعل "إنستجرام" بأنوثتها (صور)

ب"جيمبسويت أسود" سيرين عبد النور تغازل جمهورها

بوسي تنشر صورًا من حلقتها بـ"كلام نواعم" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يوتيوب live stream كورة اون لاين رابط ماتش manchester city

09:33 م

«كورة ستار PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي SPORT

07:07 م

«يلاشووت MATCH» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش السيتيTIME SPORT

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status