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قيادة المملكة تُعزّي رئيس تونس في ضحايا انقلاب حافلة سياحية بعين السنوسي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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قيادة المملكة
قيادة المملكة
الفجر السعودي
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أرسل الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرّ التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التونسية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما قدّم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العزاء للرئيس التونسي، عبر برقية، قال فيها: تلقيت نبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.

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محمد بن سلمان قيادة المملكة عين السنوسي ضحايا رئيس تونس تونس

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