أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

شهد نادي الأهلي اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، وأبرزها الفوز بثلاثية مقابل هدف علي بني سويف والتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر.





ويستعرض "الفجر الرياضي أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019:





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم





1- حمدي النقاز معروض علي الأهلي





قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك على الأهلي ليكون البديل المثالي للمخضرم أحمد فتحي، في ظل الاعتماد بقوة على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن.





وكان التونسي حمدي النقاز قد فاجئ مسؤولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وقرر فسخ تعاقده والرحيل عن صفوف البيت الأبيض في مفاجأة أربكت الجميع.





ومن جانبه رفض الأهلي فكرة التعاقد مع حمدي النقاز لوجود الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني ولذلك يرغب فايلر المدير الفني للفريق في تعزيز مراكز اخري لسد احتياجات الفريق.





2- الأهلي يهزم بني سويف بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر





تأهل الأهلي لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر عقب فوزه على بني سويف أحد أندية الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.





وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من من وليد أزارو في الدقيقتين 67، 92 وأحمد الشيخ في الدقيقة 69 ، فيما سجل أحمد عبد الرازق هدف بني سويف في الدقيقة 88.





تعرف على أخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء





3- الأهلي يعلن تصعيد أزمة حكام دوري أبطال إفريقيا للفيفا





قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادي من الأخطاء التحكيمية "الفجة" وغير المقبولة التي يرتكبها الحكام الأفارقة في حق فريق الأهلي خاصًة في الأعوام الأخيرة.





وقامت إدارة النادي اليوم بإرسال شكوى جديدة لسكوريس فاسيليوس رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب الأخطاء التي تخالف نصوص القانون والتي ارتكبها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي والتي جرت على ملعب رادس السبت الماضي في دوري أبطال إفريقيا وأثرت تلك الأخطاء في نتيجة المباراة بشكل مباشر لمصلحة المنافس.





وأشارت إدارة الأهلي في الشكوى التصعيدية إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قامت وبدون أي سند لائحي بتكليف الحكم البتسواني جوشوا بوندو بإدارة مباراة الأهلي والنجم الساحلي وهو ذات الحكم الذي أدار المباراة السابقة للأهلي مباشرة والتي كانت أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في نفس البطولة والتي أقيمت بملعب برج العرب يوم 28-9-2019، مشددة على أن الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق ليس الأول ولكن تكرر عدة مرات في نسخ سابقة.





4- صدمة في الأهلي بسبب محمود متولي





يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام في الإصابة بتمزق العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.





وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة متولي، بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي.





وكان الاستشاري الألماني، الذي تم عرض محمود متولي عليه خلال معسكر الأهلي في الإمارات، قد طالب بمد فترة علاج اللاعب وعدم الاستعجال في عودته.





5- الخطيب يستعين برجل أعمال إماراتي لضم السومة إلى الأهلي





يسعي النادي الأهلي للحصول على خدمات السوري عمر السومة مهاجم نادي أهلي جده السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة القادمة.





و تواجه الأهلي مشكلة كبيرة في ضم عمر السومة، في يناير القادم، وهي المقابل المادي الذي سيطالب به نادي أهلي جده للموافقة على رحيل اللاعب.





وكشف مصدر خاص أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يفكر في مطالبة أحد رجال الأعمال الإماراتين المقربين منه، بأن يخاطب نادي أهلي جده لضم السومة ومساعدة النادي في إنهاء الصفقة.



