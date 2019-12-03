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إسلام خليل: أنا أكتر واحد حزين على وفاة شعبان عبد الرحيم سأقوم بأداء عمرة له

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:49 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشاعر إسلام خليل، مؤلف أغاني الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، أن "عبد الرحيم" كان عنيدًا مع المرض، وكان يضحك في أصعب الظروف ويقاوم، معقبًا: "كان بيقول لي أنا كويس وزي الفول، وبيضحك وهو بيعاني".

وتابع "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية " on e"، مساء الثلاثاء، أن استقظ اليوم على خبر وفاته، فقام بالاتصال بنجله للتأكد من صحة الخبر فنفى في البداية، وبعد ذلك قام بالاتصال به، قائلًا: "أبوبا مات بجد، وأنا انهارت من العياط بجد".

ولفت إلى أنه الآن متواجد في السعودية لأداء العمرة، وسيقوم بأداء عمرة لفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، معقبًا: "لما كان بيلاقيني في مشكلة، كان ممكن يرمي نفسه في النار عشاني، أنا أكثر واحد في مصر حزين على وفاته، حاسس إني افتقدت حاجة مهمة في حياتي".

وأشار إلى أن شعبان هو عبارة عن رجل ريفي بسيط، وكان يعشق والدته، ودائمًا كان يقبل يد والدته قبل الخروج من المنزل، وكان زوجته أيضًا تقبل يده قبل الخروج، معقبًا: "عمره ما فكر يتجوز بعد مراته، وعاش لوحده لحد ما مات".
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الكلمات المفتاحية

وفاة شعبان عبد الرحيم الفنان شعبان عبد الرحيم

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