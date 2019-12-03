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أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز على بني سويف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:49 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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عبر سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته عقب الفوز على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف والتأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وقال قمصان عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وقمنا في مباراة اليوم بالدفع بأكثر من لاعب وعودة الثقة لأزارو من الأمور الهامة بالنسبة لنا".

وأضاف :"الأهم هو مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل، والتي نسعى خلالها لحصد الفوز".

وتابع :"لا يوجد مباريات سهلة، لا بد أن يكون استعدادنا أفضل في الفترة المقبلة، وأعتقد بأن اللاعبون كانوا يفكرون في مباراة الهلال المقبلة".

اللاعبون لديهم الطموح للفوز في مباراة الهلال ثم بلاتينيوم وحصد النقاط الست من أجل العودة من جديد للمنافسة على التأهل".
وأشار :"لا وقت للراحة.. غدأ سنبدأ الاستعداد مباشرة لمباراة الأهلي ونثق كثيرًا في لاعبينا لتحقيق الفوز".
وأتم :"محتاجين دعم الجمهور، في مباراة الجعمعة لأن جمهور النادي الأهلي هو دائمًأ السند الأساسي للنادي الأهلي

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.
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الكلمات المفتاحية

كاس مصر سامي قمصان بني سويف الأهلي

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