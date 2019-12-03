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فيديو الراقصة جوهرة.. وتامر أمين: "واحد مصاحب على علوكة هيطلع إيه"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:12 م
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تامر أمين
تامر أمين
كساب أحمد
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علق الإعلامي تامر أمين على انتشار فيديو إباحي للراقصة جوهرة، قائلًا: "ما تقولوش على الناس اللي بتشتغل الشغلانة دي فن، إنتوا كده بتشتموا اللي بيمثل أو الفنان اللي بجد، بهذا الشكل".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الراقصات المستوردين من أرمينيا وأوكرانيا يحصلون على الملايين من أموال المصريين، ولا نستغرب قيام ما حدث من الراقصة "جوهرة"، معقبًا: "واحد مصاحب علي علوكة، وأشرف كوخا هيطلع بيتشغل إيه رقاصة".

ومن جانب آخر قال باسم عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة جوهرة، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الحديث على القبض على الفنانة جوهرة أو ترحيلها أمر غير حقيقي، معقبًا :"لا يوجد قانون يعاقب على ما قامت به جوهرة مع زوجها، والقصة تتلخص في قيام شخص بسرقة الفيديوهات، ونشرها على الإنترنت". 

وتابع مدير أعمال الفنانة جوهرة، أنه لا يستطيع إيقاف الشائعات التي تنشر حول "جوهرة"، معقبًا: "اللي عايز يقول حاجة بيقولها". 

وأشار إلى أن "جوهرة" مصدومة مما حدث، وفضلت الصمت وعدم التعليق على ما حدث، معقبًا:" كل ما تدي الموضوع اهتمام، الناس بتتكلم أكثر".

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فيديو جوهره جوهره القبض على جوهرة الراقصه جوهره الإعلامي تامر أمين

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