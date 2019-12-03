بيار الضاهر: طريقة مشاهدة المحتوى هي التي تتغير لكّن المحتوى بحدّ ذاته سيبقى وسيزيد





أكّد رئيس مجلس إدارة الـ "LBCI" بيار الضاهر، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة "هل تقصي المشاهدة المدفوعة نظيرتها التقليدية؟" ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي التي تقام في عاصمة السعودية (الرياض)، على أن طريقة مشاهدة المحتوى هي التي تتغير، لكّن المحتوى بحدّ ذاته سيبقى، لا بل سيزيد.

وقال الضاهر، إن "50% من المواطنين في العالم العربي أعمارهم ما دون سن الـ25، وهم ولدوا في زمن الانترنت والتكنولوجيا الذكية"، مشيراً الى أنه "لا يمكن تقديم برامج لهولاء شبيهة بالبرامج التي كان التلفزيون التقليدي يقدمها لآبائهم وأجدادهم، في السابق كان صاحب المحطة هو من يقرر ما هو البرنامج وفي أي وقت يعرضه والفواصل الاعلانية وهذا ما يعرف بـ (Linear TV).





وأضاف رئيس مجلس إدارة الـ "LBCI"، أما اليوم فالمشاهد في منزله هو من يختار ما الذي يريد مشاهدته، في الوقت الذي يناسبه، ومن دون فواصل اعلانية أي الـ"Non Linear TV"، موضحاً أن المشاهدة ستتوجه أكثر نحو الـ"Non Linear TV"، في حين أن كل ما يتعلق بالأخبار والرياضة سيستمر في عالم الـ "Linear".

وقال الضاهر، عن مستقبل التلفزيون التقليدي في السنوات العشر المقبلة، إن "الاجهزة ستكون Smart TV، وأننا سنشاهد المحتوى بخدمة المشاهدة عند الطلب، أي أن جهاز التلفاز القديم الموجود في غرفة الجلوس هو الذي سينتهي، لكن مفهوم الشاشة سيستمر ولكن بجودة أعلى وبخدمات تكنولوجية أهم".

وعن سوق الإعلانات، قال: "أهمية الانترنت سمحت بتقديم بيانات (data) أكثر دقّة، نسب المشاهدة التلفزيونية تقاس اليوم عبر الـ people meter، أما الانترنت فيقدم بيانات أكثر دقّة عن ساعة المشاهدة، عادات المشاهدة Viewing Behavior، نمط المشاهدة Viewing Pattern وغيرها، للآسف اليوم هذه الداتا تذهب الى الشركات العالمية في الدول الاجنبية بدل أن تكون بأيد عربية"، مضيفاً "عندما ستكون هذه البيانات بأياد عربية، تستطيع الأخيرة أن تحدّد أكثر وجهة الإنتاج المستقبلي للمحتوى".





كما تمنى الضاهر لو شارك في النقاش أشخاص من الجيل زد Generation Z، معتبراً أنهم "من يقود سفينة مستقبل الإعلام اليوم".





هذا وكانت قد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من "منتدى الإعلام السعودي"، بمشاركة ألف إعلامي من 32 دولة.

ويُعقد المنتدى تحت شعار "صناعة الإعلام... الفرص والتحديات"، ويناقش المنتدى على مدار يومين كل المواضيع المتعلقة بصناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي.

ويعد فرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في صناعة الإعلام، ورصد الفرص الكامنة غير المحدودة التي خلقها الإعلام الجديد، والتعرف إلى وسائل القوى الناعمة وكيفية استثمارها في العصر الحديث.

وسيتم خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل استعراض التجارب السعودية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات.



