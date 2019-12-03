تظاهرة أمام منزل "الخطيب" رفضا لترشيحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

وجاء ذلك بعد أن أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد

الحريري، عدم مشاركته

في الحكومة اللبنانية المقبلة، معلنا دعمه

سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، إن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية. ويأتي ذلك بعد أنباء عن لقاء جمع الرئيس عون بسمير الخطيب الاسم الأكثر تداولاً لتولي تشكيل الحكومة المرتقبة.



