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تراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في نوفمبر الماضي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:01 م
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معهد التمويل الدولي
معهد التمويل الدولي
وكالات
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قال معهد التمويل الدولي  إن تدفقات أموال المستثمرين الأجانب إلى الاقتصادات الناشئة تراجعت إلى 20.3 مليار دولار في نوفمبر من 24.9 مليار دولار في أكتوبر.

وأضاف المعهد في تقرير أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في الفترة من يناير إلى نوفمبر سجلت 261.3 مليار دولار بزيادة 37 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها تبقى منخفضة 90 مليار دولار عن نفس الفترة من 2017.

وقال التقرير إن أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة، مع استبعاد الصين، شهدت نزوح 3.9 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني بينما قفزت التدفقات إلى أسواق الأسهم الصينية إلى 8.2 مليار دولار.

وتلقت ديون الأسواق الناشئة تدفقات بلغت 15.9 مليار دولار.

وأظهر المقياس الأوسع لمعهد التمويل الدولي لصافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، والذي يشمل التدفقات المصرفية والاستثمار الأجنبي المباشر، نزوح 23.4 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، وهو ثالث نزوح شهري على التوالي.
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الكلمات المفتاحية

معهد التمويل الدولي تدفقات رؤوس الاموال الاسواق الناشئة

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