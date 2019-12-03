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تامر أمين ناعيًا شعبان عبد الرحيم: "خسرنا فنانًا يمثل ظاهرة متفردة"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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نعى الإعلامي تامر أمين، الفنان شعبان عبد الرحيم، قائلًا: "خسرنا فنانًا يمثل ظاهرة متفردة، مش هقدر أقول إنه مطرب عملاق صاحب الحنجرة الذهبية، لكنه يظل نموذجًا للكفاح والنجاح الذي يجب أن يحترم".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الغناء الذي كان يقوم به "عبد الرحيم" نوع من الطرب المرسل الذي يحمل الكثير من الأفكار، معقبًا: "اتعلمت احترم النجاح حتى لو أنا مختلف معاه".
 
وأوضح أن أغاني عبد الرحيم لم تكن طربية، ولكنها كانت تحمل الكثير من المعاني، خاصة أغنية "أنا بكره اسرائيل" التي أدت لشماته الإسرائيليين في وفاته اليوم".

وأضاف: "ربنا يرحمك ياشعبولا، كان قلبك زي البفتة البيضة، وعلى رأيه حياته شعبان عبد الرحيم، بس خلاص".
تامر أمين ناعيًا شعبان عبد الرحيم: "خسرنا فنانًا يمثل ظاهرة متفردة"
تامر أمين ناعيًا شعبان عبد الرحيم: "خسرنا فنانًا يمثل ظاهرة متفردة"
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فنون فن تامر أمين الفنان شعبان عبد الرحيم الفجر الفني أخبار الفن

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