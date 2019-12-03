الكهرباء: نعمل على تغيير 29 مليون عداد كهرباء بعدادات مسبوقة الدفع

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن العدادات مسبوقة الدفع تقضي على مشاكل القراءات والتحصيل، وتلغي تعامل العنصر البشري في هذا الأمر.





وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن العدادات مسبوقة الدفع وصلت إلى 8 مليون مصري، متابعًا: "نعمل على وصولها إلى 9 ملايين في نهاية هذا العام"، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستقضي نهائيًا على شكاوى الفواتير.





وتابع: "نتخذ الإجراءات الحاسمة لتغيير جميع عدادات الكهرباء إلى عدادات مسبوقة الدفع، ونعمل على تغيير 29 مليون عداد كهرباء في مصر بعدادات مسبوقة الدفع؛ لمنع التلاعب وإنهاء أزمة الفواتير"، مستكملًا: "نحاول إلغاء أو تقليل العنصر البشري لتقليل الخطأ إلى أقصى درجة".



