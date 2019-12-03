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"كتاب ونقاد الفن" تعلن تضامنها مع حملة "مش صحفي" لمحاربة منتحلي الصفة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:43 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلنت رابطة "كتاب ونقاد الفن" برئاسة الكاتب الصحفى ناصر جابر تضامنها الكامل مع حملة "مش صحفي"، للتصدى للكيانات الوهمية ومنتحلى صفة الصحفيين.

 

وقال ناصر جابر رئيس الرابطة، إن منتحلي الصفة انتشروا بشكل كبير داخل كافة قطاعات الدولة والوسط الفنى بشكل ملحوظ، مما تسبب في عدد من الأزمات للصحفيين، ووضعهم  في مواقف محرجة أمام المسئولين.

 

وناشدت الرابطة جميع الزملاء الصحفيين من أبناء صاحبة الجلالة التكاتف مع الزملاء أعضاء الحملة للتصدى بكل قوة لهؤلاء المنتحلين وأصحاب الكيانات الوهمية من أجل الحفاظ على قيمة الصحفى والإرتقاء بالمهنة.

 

وأشارت الرابطة إلى أن دور حملة "مش صحفي" هام جدًا ويجب من جميع الزملاء التضامن لمواجهة الخطر على كافة قطاعات الوسط الصحفى،  وبدورنا كرابطة الفن سنكشف الكيانات المزيفة والمسيئين لإسم الصحافة داخل الوسط الفنى، لتقديمها خلال الفترة القادمة لنقيب الصحفيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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