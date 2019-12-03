حمدي الميرغني: "شعور غريب إن اسمي يتكتب في خانة الأب"



وتابع حمدي قائلاً :"اللهم أنبتها نباتًا حسنًا ،وأجعلها قرة عيننا ،وأحفظها وبارك لنا فيها وأجعلها من أهل الصلاح والتقوى".



وأضاف حمدي قائلاً :"شعور غريب أن أسمي يتكتب في خانة الأب، نورتينا، تمارا حمدي الميرغني"، وتوالت عليه التعليقات لتهنئته.



يُشار إلى أن حمدي شارك في السباق الرمضاني الماضي لعام ٢٠١٩ بمسلسل"سوبر ميرو"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، كما ستبدأ غدًا حلقات مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض"، عبر منصة "watch it"، والمسلسل بطولة بيومي، هبة عبدالغني، حمدي الميرغني، إسلام جمال، بدرية طلبة وليد أبو المجد، أسماء جلال، والمسلسل من ﺇﺧﺮاج مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الشواف.



الجدير بالذكر أنَّ حمدي الميرغني يُشارك حاليًا في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود، نهي عابدين.



أعرب الفنان حمدي الميرغني عن سعادته الكبيرة بمولودته الأولى تمارا، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر حمدي صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو في المستشفى، بجوار الغرفة المتواجد بها زوجته إسراء عبد الفتاح، وعلق حمدي الميرغني قائلاً: "الحمد لله والفضل لله".