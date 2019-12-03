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توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:19 م
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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
آيات عامر تصوير عبير أحمد
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وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، عدد من بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وعدد من الجمعيات الأهلية، حيث وقع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمع.


وكانت أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تطوير 32 عيادة تنظيم أسرة جديدة منهم 24 عيادة كانت تحتاج إلى تطوير كامل لتقدم خدمات تنظيم الأسرة، ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهى: (البحيرة ، الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ،أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان).


وأكدت الوزيرة، أن مشروع الحد من الزيادة السكانية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" يعد أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن البرنامج يعمل على رفع وعى الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.


جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.


ويأتى مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد قام المشروع بتطوير ٣٣ عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولي في ديسمبر ٢٠١٨، واستفاد من خدماتها المجانية ٣٥ ألف و٧١٢ سيدة مستهدفة بالمشروع.


توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
توقيع بروتوكولات تعاون بين التضامن والإنتاج الحربي ضمن "2 كفاية"
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن مصر التضامن الاجتماعي الانتاج الحربي 2 كفاية

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