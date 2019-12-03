طارق مرتضي يكشف سر تغيب هاني شاكر عن جنازة الفنان شعبان عبدالرحيم

كشف طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن سر تغيب الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين عن جنازة الفنان شعبان عبد الرحيم، مشيرا إلى أن النقابة كانت تتابع الحالة الصحية للفنان الشعبي قبل رحيله.



وأوضح "مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية" الحدث اليوم"، أن الفنان هانى شاكر يمر بأزمة صحية، بعد وصوله مؤخرًا من سلسلة حفلات بالولايات الأمريكية، وأن الوعكة منعته من حضور الجنازة.



وأشار إلى أن كل مجلس النقابة حضر الجنازة، ما عدا الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، لأن رحلته بالولايات الأمريكية كانت مرهقة للغاية، معقبا: "الوسط الفنى خسر اليوم القلب الطيب وحبيب للكل.. شعبان كان مطربا شعبيا، وممثلا له أفلام ومسلسلات ومسرحيات، فلم يكن له بالنقابة تصنيف إلا القلب الطيب، وخبر وفاته أثار الحزن لدى الجميع".

