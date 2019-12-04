"الانسداد الرئوي" السبب وراء وفاة شعبان عبد الرحيم.. تعرف على أعراضه

وترصد بوابة الفجر أعراض "الانسداد الرئوي"

- زيادة معدل إفرازات المخاط، الذي يتباين لونه بين الأخضر والأصفر والأبيض.



- الشعور بضيق في الصدر.



- تحول الشفتين إلى اللون الأزرق.



- السعال المزمن.



- الإصابة بضيق في التنفس.



- تورم في القدمين.



- الشعور الدائم بالوهن، وعدم القدرة على بذل المجهود.



طرق الوقاية من الإصابة بمرض الانسداد الرئوي

- الامتناع عن التدخين نهائيا.



- عدم الجلوس بجوار المدخنين، لتجنب الإصابة بالتدخين السلبي.



وتعد أخر أعمال "شعبولا"، أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.



رحل المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، الثلاثاء، إثر وعكه صحية لم تكن الأولى، أدت لاحتجازه في المستشفى وذلك بسبب إصابته بمرض انسداد الرئوى الناتج عن التدخين بشراهة.