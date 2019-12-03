نايف الشمري: الأمن في النجف هو أمن لكل العراقيين

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق، نايف الشمري، أن

الأمن في النجف هو أمن لكل العراقيين.

وأوضح "الشمري"،خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن وفد من اللجنة ناقش في النجف الأوضاع في المدينة

الشمري.





وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية في النجف.







