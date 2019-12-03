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نايف الشمري: الأمن في النجف هو أمن لكل العراقيين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:33 م
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نايف الشمري
نايف الشمري
الفجر
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أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق، نايف الشمري، أن الأمن في النجف هو أمن لكل العراقيين.

وأوضح "الشمري"،خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن وفد من اللجنة ناقش في النجف الأوضاع في المدينة
الشمري.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية في النجف.


وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي ، وتعد هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003. 


وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد الغنية بالنفط.  


ووافق البرلمان العراقي، قبل يومين، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تجري القوى السياسية الممثلة في البرلمان مشاورات حول قانون جديد للانتخابات والحكومة الجديدة، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات العنيفة.
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الكلمات المفتاحية

نايف الشمري لجنة الأمن النجف العراق الأمن

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