"على غرار عمرو أديب".. بسمة وهبة تثير الجدل بعد أن لقنت قنوات الإخوان درسًا قاسيًا (فيديو)

بدهاء المرأة وحنكة المذيعة، قررت الإعلامية بسمة وهبة أن تنصب المصيدة لقنوات الإخوان الكاذبة، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثار الجدل بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، عبر السوشيال ميديا.



وقالت بسمة خلال الفيديو بأنها تعاني من عدم التعاقد، مع أي قناة فضائية موجودة، وذلك لرفضها شروط العقد، وهي وجود تعليمات وقيود على حرية الرأي الأمر الذي ترفض الخضوع له.



ويبدو أن بسمة وهبة قد أعجبت بمكر الإعلامي عمرو أديب عندما، أوقع القنوات الكاذبة في فخ كبير، منذ شهور قليلة، وقامت بتنفيذ خطة شبيهة لما فعله لإظهار كذبهم وعدم مصداقيتهم.



وعلى الفور، بدأت هذه القنوات في التعليق على الفيديو الخاص بها، وعرضوا عليها أن تنضم لحزب المقاول الهارب محمد علي.



وبعد تنفيذ هدفها وهو تجريدهم من حقيقتهم المزيفة، قامت بسمة وهبة بنشر مقطع فيديو آخر، أوضحت فيه إنها كانت تتحدث عن "برومو" برنامجها الجديد الذي تعاقدت به مع قناة "أون إي"، وطالبتهم بالتأكد بعد ذلك من معلوماتهم، وأكدت على أنها من المستحيل أن تبيع بلدها.



وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا مش هبيع مبادئي، ولا بلدي، لأني لا بشم ولا بسكر ولا بلعب قمار، ولا واكله فلوس أيتام ولا عليا شيكات وكل كلمة تخص الحرية اتقالت في الفيديو، هتحصل ف البرنامج إن شاء الله، حتشوفوا وتتعلموا يعني ايه وإزاي حريه الرأي والتعبير يا متأمرين".

