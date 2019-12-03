سائقين ومسعفين يسلمون 42 ألف جنيه عثروا عليها بموقعي حادثين ببني سويف





عثر 6 سائقين ومسعفين بمرفق إسعاف بني سويف، اليوم الثلاثاء، على مبلغ 42 ألف و517 جنيها بعد أن عثروا عليهم في حادثين متفرقين أولهما بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وأخرى بطريق الزعفرانة – بني سويف، وقاموا بتسليمها إلى قسم الأمانات بمستشفى بني سويف الجامعي، وقسم شرطة بني سويف الجديدة.وتلقى الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بلاغًا من ممدوح سيد مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع حادثين أولهما تصادم بين سيارتين نقل بين نفق بياض العرب وأبو صالح اتجاه قبلي وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة بقيادة صابر زباق مشرف قطاع وسط بني سويف.وتبين أن الحادث الأول أسفر عن إصابة "ربيع عبد الجليل السيد" 48 سنة، ومقيم بمركز مطاى بمحافظة المنيا مصابا بجرح قطعي بالرأس 3 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وعثر السائقان أشرف محمد، سعيد محمد والمسعفان محمد حسين، ناصر سيف بجوار جثة لشخص ويدعى "خالد مصطفى على" 39 سنة، ومقيم سمالوط بمحافظة المنيا على مبلغ 25 ألف جنيه وتليفون محمول وقاموا بتسليمها بمحضر أمانات بمستشفى بني سويف الجامعي.وفى الحادث الثاني عثر السائق سامح قرني سيد والمسعف محمد سيد طلب بجوار سائق ويدعى "كرم صلاح خليل" في حادث تصادم سيارتين بطريق الزعفرانة – بني سويف على مبلغ 17 ألف و517 جنيها، وبعض الشكات البنكية تقدر بــ20 ألف جنيه، وتليفون محمول، وأدوية وأمصال تقدر بـ 57 ألف جنيه وبعض الفواتير والمتعلقات الشخصية وعقب نقل المتوفى إلى مشرحة بني سويف الجامعي توجه المسعف والسائق إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، وحررا محضر رقم 22456 جنح 2019 وقاموا بتسليم المبلغ المالي والأدوية والأمصال والمتعلقات الشخصية إلى قسم الشرطة.