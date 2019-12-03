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تطوير العشوائيات: "أخدنا خط الإصلاح.. واللي هيتعوج مالوش عندنا حلول"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:30 م
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أمنية فوزي
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علق المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حذر خلاله من البناء العشوائي، حيث أكد أن تكلفة تصحيح منطقة العشوائيات تكلف أكثر من التخطيط المحكم.

وأوضح "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك منطقة تسمى زاوية الأمير الحماد، يسكنها 54 أسرة تحت ضغط عالي، لافتًا إلى أن تكلفة نقل خط الضغط العالي من مكانه 47 مليون جنيه، إذا الأسرة الواحدة تكلف مليون جنيه، لافتًا إلى أن تكلفة تصحيح المناطق العشوائية هائلة.

وأضاف أن الدولة اتجهت في خط الإصلاح، متابعًا: "إللي هيحاول يتعوج بعد خط الإصلاح مالوش عندنا حلول".

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الكلمات المفتاحية

مناطق عشوائية مصر دمياط تطوير العشوائيات المناطق العشوائية السيسي

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