نقابة المهن الموسيقية تنعى شعبان عبد الرحيم: "فقدنا القلب الطيب"

قال طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان هاني شاكر لم يذهب إلى جنازة الفنان شعبان عبد الرحيم، بسبب أنه لديه إرهاق، بعد إحيائه 5 حفلات في أمريكا.



ولفت "مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين حضر الجنازة بدون أي استثناء، معقبًا: "عبد الرحيم كان فنان في قلب كل الناس، فقدنا القلب الطيب، مكنش في حد مش بيحبه، ووفاته جاءت بدون مقدمات، وما يغلاش على اللي خلقه".



وطالبه الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج، بالطلب من نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بالذهاب إلى عزاء شعبان عبد الرحيم، فرد عليه: "حاضر هبلغه"

