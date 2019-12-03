رئيس جامعة السويس يفتتح ورشة تدريب بنك المعرفة المصري (صور)

افتتح الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، ورشة التدريب بنك المعرفة المصرى يرافقه وفدا من المتخصصين في بنك المعرفة المصري EKB وذلك في إطار خطة التدريب السنوية على استخدام والاستفادة من هذه المنظومة المعلوماتية الضخمة وفي ضوء التعاون المشترك بين وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات والبنك.



وقد حرص رئيس الجامعة على حضور جلسة التدريب الأولى وافتتح الورشة بكلمة عبر فيها عن الترحيب بضيوف الجامعة، معربا عن سعادته بتطبيق آليات التدريب الفعلي بالجامعات المصرية المختلفة وصولا لجامعة السويس، وقد أكد في كلمته على أهمية بنك المعرفة وثمن دوره الفعال في الارتقاء بالبحث العلمي في مصر في ضوء الاهتمام الكبير من رئيس الجمهورية بقضايا البحث العلمي ويشدد دائما على أهمية دوره في الرقي والتقدم لمصر.



كما أكد على ضرورة التوعية والإرشاد من خلال بنك المعرفة والحرص على استدامة استخدامه، وضرورة إلمام الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بإجراءات استخدام بنك المعرفة والتقدم للحصول على تقارير معامل التأثير في المجلات العملية وفحص الاقتباس لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه لتعظيم الاستفادة من هذا الكنز المعلوماني العظيم.



وعقب كلمة الشرقاوي اقميت ورشة عمل تحدث فيها ممثلين عن كبرى دور النشر العالمية المشتركة في بنك المعرفة.



جدير بالذكر أن فعاليات الورشة ممتدة على مدار اليوم وغدا الأربعاء بقاعة المؤتمرات بكلية الثروة السمكية بالجامعة.





