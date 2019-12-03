تنسيقية شباب الأحزاب: مدينة الأثاث في دمياط "مشروع عملاق"

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية على كافة نواحي الجمهورية وفي كل المحافظات، موضحًا أن مصر تتحرك على كافة جغرافية مصر.



وأوضح "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن مدينة دمياط للأثاث تعد من المدن العملاقة لاسيما أنها تقع على مساحة 330 فدانا، وتضم 1375 ورشة، معلقًا: "المصريون اتعودوا مع الرئيس السيسي على المشروعات العملاقة ومش بيقبلوا بأقل من كده".



هذا وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة دمياط، أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط.

