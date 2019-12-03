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مهرجان "ابعدي عني" لـ صاصا واحمد نافع يتخطى حاجز المليون مشاهدة
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:52 م
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سعد نبيل
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تخطى المهرجان الشعبي "أبعدي عني"، حاجو المليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتفاعل مع المهرجان عدد كبير من رواد الموقع، مشرين إلى أن يحتوي على كلمات خفيفه ولا تحتوى على نوع من الاسفاف.
ومهرجان "أبعدي عني"، تأدية صاصا، وأحمد نافع، ومن كلمات عبده روقه، وتوزيع اسلام ساسو ، وديزاين ومونتاج : عبد الله بندا و مينا خليل، وتقول كلماته: "عذاب عذاب جالي اكتئاب ، والجرح قصر في قلوبنا، ما نبناش من الفرح غير شوق الحنين ياما دمعنا، والدنيا سوده وقلوب حقوده وخلق جابت في اجلنا هبعد عنكم مليت منكم من الفرح والله اتحرمنا، كل يوم واقع في ورطة مش لاقي ليها حل".
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