مهرجان "ابعدي عني" لـ صاصا واحمد نافع يتخطى حاجز المليون مشاهدة





تخطى المهرجان الشعبي "أبعدي عني"، حاجو المليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتفاعل مع المهرجان عدد كبير من رواد الموقع، مشرين إلى أن يحتوي على كلمات خفيفه ولا تحتوى على نوع من الاسفاف.











