أول ظهور لـ "كارتيرون" بعد الوصول للقاهرة لقيادة الزمالك

حضر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي إلى القاهرة منذ قليل للتوقيع على عقود تدريب نادي الزمالك.





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أمس الاثنين إقالة الصربي ميتشو بعد الخسارة الثقيلة بثلاثية أمام مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ووصل كارتيرون إلى القاهرة من أجل توقيع عقود تدريب نادي الزمالك في الفترة القادمة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.





ويقيم الفرنسي باتريس كارتيرون في أحد الفنادق القريبة من نادي الزمالك تمهيداً لتوقيع العقود بشكل رسمي غداً الأربعاء لتولي تدريب الفريق الأبيض.





وطلب كارتيرون تقرير مفصل عن حالة جميع لاعبي الزمالك.