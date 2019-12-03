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تعرف على موعد عرض فيلم "استدعاء ولي أمر عمر"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:50 م
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استدعاء ولي امر عمر
استدعاء ولي امر عمر
هبة أحمد
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كشف الفنان صبري فواز عن موعد عرض فيلمه الجديد "استدعاء ولي أمر عمر"، وذلك من خلال منشور قام بكتابته من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث نشر البوستر الرسمي بالفيلم، وعلق صبري على الصورة قائلاً :"من 11/ 12 بجميع دور العرض يا مسهل".

أبطال فيلم "استدعاء ولي أمر عمر"

وفيلم "استدعاء ولي عمرو" تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي ، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري، وبطولة حورية فرغلي ، محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، إيمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الألفي، وأحمد محي، و بجانب عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم انتصار، أماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا ، مهندس ديكور عماد الخضري، مدير تصوير تامر جوزيف، المنتج الفني وليد النجار، إنتاج شركة الفارس.

مشاركة صبري فواز في مسلسل" ملاك"

و الجدير بالذكر أنَّ صبري فواز يُشارك حاليًا في مسلسل "ملاك"، والمسلسل من إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة صبري فواز، محمود عبد المغني،كريم فهمي، آيتن عامر، فراس سعيد،لبنى ونس، أميرة العايدي.

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الكلمات المفتاحية

وائل عامر محمد عز حورية فرغلي استدعاء ولي أمر عمر

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