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الرئيس العامّ لشؤون الحرمين يطلق آليات النظافة الجديدة في المسجد الحرام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:04 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطلق الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مساء اليوم الثلاثاء، آليات النظافة الجديدة المخصصة لتنظيف الساحات الداخلية والخارجية بالمسجد الحرام "ساحة"، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية.

وشارك الشيخ عبدالرحمن السديس، في أعمال التنظيف بساحات المسجد الحرام من خلال قيادة الآلية بنفسه وتجربة مزاياها الفريدة؛ للتأكّد من فاعليتها في تنظيف وتطهير وتنشيف ساحات المسجد الحرام، مبديًا إعجابه بما تحمله الآليات من تقنيات حديثة وفريدة تجمع من خلالها أغلب خدمات آليات النظافة في آلة واحدة.

وتتوفر آليات النظافة الجديدة "ساحة" بحجمين مختلفين؛ حيث يقدر وزن الكبيرة بطنين ونصف، وهي مخصصة للساحات الخارجية، أما الصغيرة فبوزن 800 كيلوجرام ومخصصة للساحات الداخلية، كما تتعدد مهامها بين كنس وتنظيف بلاط المسجد الحرام وشفط وتجفيف بقايا الماء، من خلال تكنولوجيا متطورة تعمل على خلط مستحضرات التنظيف بطريقة إلكترونية، كما زودت بشاشة إلكترونية لقياس مستويات المياه ومستحضرات التنظيف داخلها، ونوع الخدمة التي تقدّمها لتسهّل أداء أعمالها بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته.

وتتميز آليات النظافة الجديدة بتصميم وخدمات خاصة لتسهيل عملها في المسجد الحرام؛ حيث تعمل باستخدام بطاريات ليثيوم ذات كفاءة عالية (بدلًا من الوقود) تخوّلها للعمل ما بين ستة إلى سبع ساعات متواصلة، مع تميزها بتوفير 60% نسبة البطارية خلال ربع ساعة فقط، كما تم عمل دراسات كثيفة مع شركات مختصة في نفس المجال لتكون صديقة للبيئة ومنخفضة الصوت ومراعية لإجراءات السلامة والكفاءة بمظهر مناسب، ما يسهم في تقديم أفضل وأحدث الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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الكلمات المفتاحية

المسجد الحرام السديس الرئيس العامّ لشؤون الحرمين الحرمين

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