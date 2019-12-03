Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبوشقة: أردوغان يلعب بالنار في ليبيا ويشعل المنطقة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:03 م
Advertisements
المستشار بهاء الدين أبوشقة
المستشار بهاء الدين أبوشقة
إسلام شعراوي
Advertisements
أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رفضه التام للاتفاق الأمني البحري الذي أبرمته حكومة الوفاق الليبية مع الحكومة التركية، معتبرًا الاتفاق باطلًا جملة وتفصيلًا.

وأكد "أبوشقة" أن حزب الوفد يرفض مثل هذه الاتفاقيات والمذكرات الأمنية التي لا تتوافق مع مواثيق ومعاهدات الاتفاقيات الدولية وتتعارض مع كل خطوات المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عامة وليبيا بشكل خاص، ولفت إلى أن مذكرتي التفاهم أمنيًا وبحريًا تؤديان إلى إفشال كل الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الشعب الليبى، والخروج من المأزق الذي تعيشه الجارة الشقيقة منذ سنوات.

وأشاد "أبوشقة" برفض الجيش والبرلمان الليبيين ما وقعته حكومة فايز السراج من اتفاقيات مع تركيا، مُحذرًا من أن مثل هذه الاتفاقيات التى تعكر صفو السلم والأمن بالمنطقة، قائلًا: "إن اتفاق الحكومتين الليبية والتركية يمثل لعبًا بالنار في منطقة تحتاج إلى الهدوء وليس إلى إشعال الأوضاع"، مُضيفا أن الاتفاق يخدم الأطماع التركية فى المنطقة، ومحاولة استعادة حلم الإمبراطورية العثمانية، وهو حلم بعيد المنال، فخطط أردوغان وحليفه تميم تفشل على أيدي الوطنيين من أبناء الشعوب في المنطقة، الذين يرفضون تسليم بلادهم لأشخاص يريدون أن يأخذوا بها إلى الهاوية.

وطالب رئيس حزب الوفد بأن تعمل دول حوض البحر المتوسط على الاتحاد ضد المخططات العثمانية الرامية إلى تفتيت الدول العربية للسيطرة عليها، كما طالب "أبوشقة" المجتمع الدولي بإيقاف أطماع أردوغان الذي يسعى إلى إشعال المنطقة وتخريب العلاقات بين الدول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حكومة الوفاق حزب الوفد اللجنة التشريعية الحكومة التركية الاتفاقيات الدولية

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ حوالي 5 ساعات

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 23 ساعة

ليندمان لـ"الفجر الرياضي": كارتيرون أبلغني بقيادة الزمالك.. ومن الوارد التواجد في جهازه

منذ ساعة و نصف

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 7 ساعات

ليندمان لـ"الفجر الرياضي" : لو الأمر بيدي سأطلب من كارتيرون رفض الزمالك.. وفايلر طلب نصيحتي

منذ ساعة و نصف

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بهاء أبوشقة: "بصرف على الوفد مش باخد منه"

صفقة مشبوهة بين أردوغان وقطر.. خفايا مصنع الدبابات

المصريين الأحرار: "أردوغان وصل لمرحلة الهزيان"

نشأت الديهي: تاريخ الدولة التركية مليء بالدموية والعنف

الجيش السوري يدعو مسلحيه إلى استخدام أقصى درجات العنف ضد الأكراد

اتصالات عاجلة لمصر وتحذيرات.. ما هو اتفاق تركيا والسراج العسكري في ليبيا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

لن تصدق.. الفارق بين ميسي وفان دايك في نقاط الكرة الذهبية

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

10:59 ص

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status