مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قدم "كارتيرون" بعد مغادرته القلعة الحمراء؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، خلفًا للصربي ميتشو.

في 23 نوفمبر 2018، أعلنت إدارة النادي الأهلي إنهاء مهمة الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق الأحمر، وتعيين محمد يوسف المدرب العام في منصف المدير الفني بشكل مؤقت.





و جاءت إقالة كارتيرون بعد ضربتين متتاليتين للأهلي، الأولى كانت خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي بنتيجة (4-3)، ثم وداع البطولة العربية بالتعادل مع الوصل ذهاباً وإياباً (3-3) والخروج بسبب استقبال أهداف أكثر في ملعب الفريق الأحمر.





وها هو الفرنسي يعود مجددًا للدوري المصري ليتولى تدريب الزمالك بعد رحيل الصربي ميتشو بسبب تراجع نتائج الفريق بالخسارة أمام إنبي بالدوري 2-1، تلاها خسارة أخرى بثلاثية دون رد أمام مازيمبي في افتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ماذا قدم " مدرب الزمالك الجديد " بعد مغادرته القلعة الحمراء؟

بعد أيام قليلة من رحليه عن الأهلي، تولى الفرنسي كارتيرون المهمة الفنية لفريق الرجاء المغربي خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو ليبدأ معه محطة جديدة في مشواره التدريبي الذي بدأ عام 2009.





قاد مدرب الزمالك الجديد 23 مباراة مع الفريق المغربي بمختلف البطولات، حقق الفوز في 13 مباراة، تعادل في 6 وخسر في 4 مباريات فقط، وسجل الفريق تحت قيادته 44 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.





وخسر مدرب الزمالك الجديد أمام برشيد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المغربي كانت القشة التي أطاحت بكارتيرون من منصبه لينتهي مشواره مع الفريق المغربي على الرغم من البداية الجيدة التي حققها مع الرجاء.





وأشارت بعض التقارير إلى أن رحيل مدرب الزمالك الجديد جاء بسبب خلافات مع إدارة النادي لتتم إقالته في يوم 11 نوفمبر الماضي.





من جانبه، قال جواد الزيات، رئيس الرجاء المغربي، عن سبب إقالة كارتيرون: "لا علاقة لها بالنتائج، بل لأن مستوى الرجاء تراجع كثيرا، ولم يعد الفريق يقدم العروض الجيدة والمعروف بها".





على الجانب الآخر، جاءت تصريحات كارتيرون مختلفة فسخر الفرنسي من الإقالة قائلًا: "أعتقد أن رحيلي جاء بسبب النتائج الكثيرة الجيدة التي حققتها مع الفريق منذ تولي المسؤولية".





وفي تصريحات أخرى لـ " مدرب الزمالك الجديد"، قال: "قد يكون تعاقدي المالي كبير للغاية بالنسبة لهم".





حقق كارتيرون مع الرجاء بطولة السوبر الأفريقي الموسم الماضي، إلى جانب الوصول لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.