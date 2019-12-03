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أهالي ميت حلفا بقليوب يشيعون جثمان الفنان شعبان عبد الرحيم (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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جنازة شعبان عبدالرحيم
جنازة شعبان عبدالرحيم
محمد نبيل
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شيع المئات من أهالي قرية ميت حلفا مركز قليوب جثمان الفنان الراحل والمطرب شعبان عبد الرحيم، الشهير يـ"شعبولا" وسط حالة من الحزن عقب الصلاة على الجثمان في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، حيث اصطف الأهالي لتوديع الراحل من الصغير للكبير مطالبين أسرته أن تظل على العهد مع أهالي القرية وأن تظل معهم ولا تتركهم بعد رحيل الفقيد.

وشارك في الجنازة أهالي القرية وأبناء الفقيد حيث علت اصوات النساء بالصراخ مرددين "لاإله إلا الله ".

حضر الجنازة عدد من الفنانين المقربين للفقيد الفنان عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ ومحمد أحمد عدوية وأبناء الفقيد الذين دخلوا في حالة بكاء وانهيار شديدة شاتركهم فيها أعمامهم واقاربهم.

وأعلن سمير شعبان نجل الراحل تقبل العزاء في المرحوم غدًا في المريوطية بالجيزة محل سكن الفقيد.

وجرت مراسم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالقرية والمدفون فيها زوجته منذ عامين ووالدته التي توفيت منذ ٦ سنوات.

وأكد الأهالي  أن علاقة شعبان عبد الرحيم بأهله لم تنقطع طوال فترة إقامته بالقاهرة مشيرين أنه كان طيب القلب ومجاملا لكل أهالي القرية ويحيي أي فرح يتم دعوته إليه من الأهالي كان آخرها من شهر تقريبا لأحد أهالي القرية ويدعي سيد شويخ.

وكان الفنان شعبان عبد الرحيم توفي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة الأيام الماضية وكان أول الواصلين لاستلام الجثمان هم عدوية وعصام شعبان عبد الرحيم حيث جرت الصلاة عليه بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ودفنه بمقابر الأسرة بميت حلفا بقليوب.
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