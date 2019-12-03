بقيادة رضا عبد العال.. البلدية يهزم المالية في الوقت القاتل (صور)





نجح فريق بلدية المحلة بقيادة رضا عبدالعال في تحقيق فوزا مثيرا على مالية كفر الزيات بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالجولة السابعة عللا ملعب المالية.





انتهي الشوط الأول بتقدم مالية كفر الزيات بهدف نظيف سجله أحمد البيلي في الدقيقة 7، وشهد الشوط إهدار ضربة جزاء من مجدي دونجا لاعب المالية.





وفي الشوط الثاني أضاف أحمد البيلي الهدف الثاني له وللمالية، قبل أن ينجح أحمد هنداوي لاعب البلدية في تقليص الفارق وسجل هدف أول للبلدية، ثم سجل هدف التعادل، ونجح عمرو مصطفي في اقتناص الفوز في الوقت بدل ضائع ليقود البلدية لتحقيق فوز ثمين،





ارتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة 11، وتجمد رصيد مالية كفر الزيات عند نقطتين.





بدأ مالية كفر الزيات الشوط الأول بتشكيل مكون من عبدالحليم محمود، وأحمد العش، ومجدي دونجا، وحبظلم، وأمير بلبول، ومحمد مرسي، والسيد شعبان، وعبدالله السيد، وأحمد البيلي، وأحمد دكة، وعبدالعزيز ابراهيم.





دكة البدلاء :- كريم عماد، وعبدالله البلاط، وسعد البصيلي، وعبدالرحمن بودا، ومختار سليمان، ومحمد حسن، ومحمود عطعوط.





وجاء تشكيل البلدية كالتالي:- مؤمن جابر، ومحمد عبدالله حكا، وبسام حسن، وابراهيم فاضل، ومحمد عبد الواحد، وأحمد ابراهيم، ومحمود شهاب، وكريم بدير، وعلاء شعبان، وكشلط، وعمرو مصطفى.





البدلاء:- عصام سعد، وأحمد رفعت، وأحمد معروف، وباسم عيد، وزيكو، وأحمد وفائي، ومحمد جمال.





وأدار المباراة إبراهيم نور الدين حكما، ويعاونه وليد الشيخ، وليد قابيل، وناصر محمد، وجاء طارق حبيب مراقبا عن لجنة المسابقات.



