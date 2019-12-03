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رسميا.. آبل تستحوذ على قسم مودمات الهواتف في انتل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:26 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة آبل يونيو 2019 الماضي عن استحواذها لقسم مودمات الهواتف في شركة انتل، واليوم تتم صفقة الاستحواذ بشكل رسمي.

وعن قصة استحواذ شركة آبل لقسم مودمات الهواتف في شركة انتل، فخسرت آبل عدة قضايا في الولايات المتحدة والخارج أمام كوالكوم بسبب انتهاك براءات الاختراع في النصف الأول من هذا العام، لتنتهي المشكلة بإجبار آبل على عدم العمل مع كوالكوم مرة أخرى للحصول على مودمات هواتفها، لتعرض شركة انتل قسمها لتصنيع المودمات للبيع على آبل.

بعد ذلك، قامت آبل بإبداء رغبتها والاتفاق على شراء القسم في يونيو الماضي، لكن يبدو أن عملية الاستحواذ لم تكتمل إلا اليوم فقط وهذا ما أعلنته شركة إنتل.

وتبلغ قيمة الصفقة حوالي مليار دولار أمريكي، على أن تقتصر على مودمات الهواتف، فيما ستستمر إنتل بتصنيع مودمات الأجهزة المختلفة من حواسيب ومركبات ومنتجات إنترنت الأشياء وغيرها وبشكل طبيعي.

وتبدأ آبل بتصنيع مودمات هواتف آيفون بنفسها قريبًا لتبدأ رحلة الاستغناء عن كوالكوم مرة أخرى، وتكون قادرة على تصنيع جزء كبير من قطع الهواتف الأساسية بنفسها على غرار ما تقوم به مع معالجات A.
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مودمات قسم مودمات الهواتف صفقة تكنولوجيا انتل التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية ابل

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