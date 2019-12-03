برشلونة يهزم ريال مدريد في سباق الكرة الذهبية









حصد النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك في كبير ضخم أقيم أمس بمسرح لو شاتيلييه في العاصمة الفرنسية باريس.





وانفرد ميسي بالرقم القياسي للجائزة، بعد أن فض الشراكة مع منافسة الأزلي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ونادي يوفنتوس الحالي.





وكان الثنائي متساوياً في الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، بواقع خمس كرات لكل منهما، إلا أنه وبحصوله على السادسة أمس، إنفرد ميسي بالرقم القياسي لمرات الحصول على الجائزة المرموقة.





برشلونة يهزم ريال مدريد





وأضاً فض نادي برشلونة الشراكة مع ريال مدريد في صدارة عدد ممثلي الفريقين الذي حصلوا على بالون دور، حيث أصبح رصيد برشلونة 12 لقباً، مقابل 11 للريال، و 8 ألقاب لعملاقي إيطاليا يوفنتوس وميلان.





قائمة لاعبى برشلونة





1- لويس سواريز (إسبانيا) 1960





2- يوهان كرويف (هولندا) 1973 - 1974





3- هريستو ستويشكوف (بلغاريا) 1994





4- ريفالدو (البرازيل) 1999





5- رونالدينيو (البرازيل) 2005





6- ليونيل ميسي (الأرجنتين) 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2015 – 2019.





قائمة لاعبي ريال مدريد





1- ألفريدو دي ستيفانو (إسبانيا – المجر) 1957 – 1959





2- رايموند كوبا (فرنسا) 1958





3- لويس فيجو (البرتغال) 2000





4- رونالدو (البرازيل) 2002





5- فابيو كانافارو (إيطاليا) 2006





6- كريستيانو رونالدو (البرتغال) 2013 – 2014 – 2016 – 2017





7- لوكا مودريتش (كرواتيا) 2018.



