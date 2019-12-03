ترامب: نعمل على حل الخلافات البسيطة مع فرنسا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أمريكا لديها خلافات بسيطة مع فرنسا، ويتم العمل على حلها.









وأكد ترامب، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال قمة الناتو في لندن، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيزداد قوة.









وأشار بأنه يجب على جميع الدول في حلف الناتو الإيفاء بالتزاماتها المالية.









ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا قويا لحلفائه الأوروبيين يوم الثلاثاء قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن، وخص بالذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصريحاته "البغيضة جدا" عن الحلف وإنفاق ألمانيا القليل للغاية على الدفاع.









وطالب ترامب أوروبا بدفع المزيد من أجل الدفاع وأيضا بتقديم تنازلات لمصالح الولايات المتحدة في التجارة، مسلطا الضوء على اتساع الخلاف في التكتل العابر للأطلسي الذي يشيد به داعموه بوصفه أنجح حلف عسكري في التاريخ.





ويشبه الهجوم وابلا من الانتقادات التي وجهها ترامب قبيل قمة الحلف في يوليو تموز 2018. وسيزيد من الشكوك المتنامية بخصوص مستقبل التكتل الذي يضم 29 دولة والذي وصفه ماكرون بأنه في حالة ”موت إكلينيكي“ قبيل قمة لندن التي من المفترض أن تكون احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف.









وقال ترامب في تصريحات للصحفيين خلال لقائه مع ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف في لندن ”إنه تصريح قاس، عندما تدلي بتصريح مثل هذا، فإنه تصريح بغيض جدا“.









وأضاف : "لا أحد بحاجة إلى حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا"، مضيفا أن فرنسا لا تبلي بلاء حسنا من الناحية الاقتصادية.











