"كان أول مايقابلنى يقولى نكتة".. هكذا نعى سليمان عيد الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم

نعي الفنان سليمان عيد الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشر سليمان صورة للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وعلق سليمان على الصورة قائلاً :"إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ياشعبان، كان أول مايقابلنى يقولى نكتة، وهو في وسط مرضه كان بيضحك وهو بيقولى محدش واخد منها حاجه، ربنا يرحمه ويغفرله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بالرحمة والمغفرة.





يُشار أنَّ المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم رحل عن عالمنا في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق٣ ديسمبر، داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية كبيرة.



لمحات من حياة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم



ولد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم في يوم١٥ مارس ١٩٥٧، بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، واختار اسم "شعبان"نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.



حفل شعبان عبد الرحيم في موسم الرياض





أحيا الفنان شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بثلاثة أيام حفلاً غنائيًا ضمن حفلات "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، وظهر في ذلك الحفل وهو جالس على كرسي متحرك، وكأنه أراد توديع جمهوره قبل رحيله،وبرر شعبان سبب غنائه على الكرسي المتحرك بإصابته بكسر في ساقه، وأنه طالب المسؤلين بالاعتذار عن الحفل، لكنهم أرادوا عدم تأجيله، وعندما وصل إلى مكان الحفل فوجئ بإحضارهم كرسي مخصص لي على لكي يستطيع الغناء.

